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Memleket Meselesi | TÜGVA’ya organize saldırıların sebebi ne? | TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu A Haber'de açıkladı

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Giriş: 13.10.2021 23:46
A Haber’de Gökhan Kurt’un sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde son günlere damga vuran olaylar ele alındı. Programda; Milli medya neden hedefte? Milli kurumlara saldırı emri nereden geliyor? Manipülasyon videosuyla TÜGVA nasıl hedef alındı? TÜGVA’ya organize saldırıların sebebi ne? TÜGVA gençlerimiz için neler yapıyor? başlıkları işlendi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 13 Ekim 2021 tahinine ait programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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