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Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza | İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü - 12.03.2021

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Giriş: 13.03.2021 00:26
Güncelleme:13.03.2021 00:36
A Haber’in gündeme nabız tutan programı Memleket Meselesi 12 Mart 2021 tarihli yayınıyla ekranlara geldi. İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü, 1970’lerde Ortadoğu’da güç savaşı, 1971’de neler yaşandı? Türkiye’nin ‘karanlık’ günleri, Türkiye'nin IMF'li yılları! IMF neden ve nasıl gelmişti?, 1982 ASALA cinayetleri gibi birçok tarihi konu ele alındı. İşte Memleket Meselesi’nin 12 Mart 2021 tarihli yayınının tamamı…

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