A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi, 26 Şubat 2021 tarihli Toplumsal Hafıza özel bölümüyle ekranlara geldi. Programda Başkan Erdoğan’ın 67. doğum günü dolayısıyla hayatından önemli bir kesite yer verildi. Hocalı Katliamı’nın 29. yılında Azerbaycanlı şehitler anıldı ve o günün tanıklarının dilinden kara gün anlatıldı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında anıldı. Erbakan’ın hayatının anlatıldığı özel bir video programda yer aldı. İşte Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza özel yayını…

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi, 26 Şubat 2021 tarihli Toplumsal Hafıza özel bölümüyle ekranlara geldi.

Programda Başkan Erdoğan'ın 67. doğum günü dolayısıyla hayatından önemli bir kesite yer verildi.

Hocalı Katliamı'nın 29. yılında Azerbaycanlı şehitler anıldı ve o günün tanıklarının dilinden kara gün anlatıldı.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında anıldı.

Erbakan'ın hayatının anlatıldığı özel bir video programda yer aldı.

İşte Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza özel yayını…