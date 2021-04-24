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Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza | Ermeni Çetelerinin Katliamları ve 1915'te gerçekte ne oldu? - 24.04.2021

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Giriş: 24.04.2021 00:02
Güncelleme:24.04.2021 00:13
Memleket Meselesi her cuma olduğu gibi bu hafta da Toplumsal Hafıza bölümüyle ekranlara geldi. Programda Başkan Erdoğan’ın 23 Nisan mesajları, Hilafet tahtının sultanı Yavuz Sultan Selim, Ruanda’da 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırım, Ermeni çetelerinin katliamları, 1915'te gerçekte ne oldu? gibi konular ele alındı. İşte A Haber’de (23 Nisan 2021) yayınlanan Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza bölümünün tamamı…
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