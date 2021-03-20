Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza bölümüyle A Haber’de ekranlara geldi. Programda; "Korkunun yılı 1995: Gazi Mahallesi olayları, Kriz ve kaos yılı: 1995! Türkiye’nin koalisyon altında ezildiği yıllar, 106 yıllık destan: Çanakkale, Dünden bugüne Türkiye-AB ilişkisi, Dün SHP-HEP! Bugün CHP-HDP, 6-8 Ekim 2014'te ne yaşanmıştı? Selahattin Demirtaş çağırdı, provokatörler sahaya indi, Kraliyeti sarsan skandal! İngiliz kraliyet ailesini aşk mı yıkacak?" başlıkları ele alındı. İşte 19 mart 2021 tarihli Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza özel bölümü…

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