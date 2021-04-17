Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza bölümüyle A Haber’de ekranlara geldi. Programda; “2005 yılında Türkiye ve dünya... 2005 Nevruz'unda provokasyon, Millet mandacıları tanıyor! Dünden bugüne söylemleri hep aynı, Bir kahramanlık destanı: Kurtuluş... İstiklal mücadelesi ve mandacılar, Değişimin lideri Turgut Özal'ın vefatının 28. yılı, 1972’de neler yaşandı? İngiltere’nin kara günü: Kanlı Pazar, 1972’de neler yaşandı? Muhtıranın gölgesinde bir yıl: 1972, Esrarengiz ölümü bir sır oldu! Hamit Fendoğlu’nun hikayesi…” başlıkları işlendi. 16 Nisan 2021 tarihli Memleket Meselesi Toplumsal Hafıza yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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