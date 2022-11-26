26 Kasım 2022, Cumartesi
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Memleket Meselesi - Suriye’ye ‘büyük harekat’ ne kadar yakın?
A Haber’de 25 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, “Suriye’ye ‘büyük harekat’ ne kadar yakın?, Kara harekatının ‘etki alanı’ nereleri kapsayacak?, ABD ‘YPG kartını’ ne şekilde kullanacak?, ABD harekat için ne diyor?, Suriye’de kim ne hedefliyor?, ‘Akdeniz satrancı’ sil baştan mı?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.