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Memleket Meselesi - Suriye'ye 5. Operasyon kapıda mı?

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Giriş: 05.09.2023 08:16
A Haber’de 4 Eylül 2023 pazartesi akşamı ekranlara gelen Memleket Meselesi programında, “Tahıl Koridoru'nda "Türkiye Paketi" çözümü! Putin neden 'Batı bizi dolandırdı' dedi? Avrupa'nın 'enerji üssü' Trakya mı olacak? uriye'ye 5. Operasyon kapıda mı? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
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