Memleket Meselesi | Şinzo Abe suikastı "istihbarat işi" mi?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 8 Temmuz 2022 Cuma günkü yayınında gündeme bomba gibi düşen Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo suikastı ve perde arkası ele alındı. Programda; "Yeni çatışma alanı" pasifik mi olacak?, NATO zirvesi sonrası dünyada neler oluyor?, Pasifik karışacak mı?, Abe suikastı yerel mi, küresel mi?, Şinzo Abe suikastı "istihbarat işi" mi?, Eski Japonya Başbakanına yönelik suikast ile ne hedeflendi?” sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…

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