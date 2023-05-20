Memleket Meselesi – Sinan Oğan’a oy veren seçmen ne yapacak?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde 28 Mayıs’taki seçime yönelik son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, Dolmabahçe’deki 1 saatlik görüşmenin perde arkasında ne var? Sinan Oğan’a oy veren seçmen ne yapacak? 2 adayın nasıl 2. tur hesabı var? 8 günlük süre “CHP-HDP-KANDİL ilişkisi’ni unutturmaya yeter mi? Kılıçdaroğlu’nun yeni milletçilik söylemleri oy kazandırır mı? sorularına yanıt arandı. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…