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Memleket Meselesi – Sinan Oğan’a oy veren seçmen ne yapacak?

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Giriş: 20.05.2023 00:42
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde 28 Mayıs’taki seçime yönelik son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, Dolmabahçe’deki 1 saatlik görüşmenin perde arkasında ne var? Sinan Oğan’a oy veren seçmen ne yapacak? 2 adayın nasıl 2. tur hesabı var? 8 günlük süre “CHP-HDP-KANDİL ilişkisi’ni unutturmaya yeter mi? Kılıçdaroğlu’nun yeni milletçilik söylemleri oy kazandırır mı? sorularına yanıt arandı. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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