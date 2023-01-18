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Memleket Meselesi - Savunma sanayiine ‘senkronize’ saldırılar

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Giriş: 18.01.2023 00:44
A Haber’de 17 Ocak 2022 Salı günü Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında Türkiye gündeminde yer alan konular ele alındı. Programda, “Babacan ‘İHA-SİHA üretimi’ni durdurmak mı istiyor?, Babacan’ı kim konuşturuyor?, SİHA’ları karalama kampanyasında kim kiminle?, SİHA’lara saldırı istihbarat operasyonu mu?, Babacan Pentagon’un sözcülüğünü mü yapıyor?, 6’lı masa seçmene ne mesaj veriyor?, Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başında mı?,” sorularına yanıt verdi. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı….
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Memleket Meselesi
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