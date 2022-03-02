03 Mart 2022, Perşembe
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Memleket Meselesi - Savaş nasıl başladı nasıl sürüyor?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 2 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 7. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Savaş nasıl başladı, nasıl sürüyor? Kiev'de nereler vuruldu? Moskova saldırılarınereye yoğunlaştıracak? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…