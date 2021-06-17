17 Haziran 2021, Perşembe
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Memleket Meselesi | Saadet Partisi'nde kim neden sessiz?
A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta Saadet Partisi'nde neler oluyor? Altan Tan'dan HDP'ye sert eleştiri? Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları CHP'ye mesaj mı? sorularına yanıt arandı. 16 Haziran 2021 tarihli programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.