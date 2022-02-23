Memleket Meselesi | Rusya'nın yeni adımı ne olacak? Ukrayna'ya saldırı başlayacak mı?

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında dünya gündemine damgasını vuran Rusya-Ukrayna gerilimi masaya yatırıldı. Peki, Karadeniz’de savaş resmen başladı mı? ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırım hamlesi yeterli olacak mı? Rusya'nın yeni adımı ne olacak? Ukrayna'ya saldırı başlayacak mı? Bu önemli soruların yanıtının arandığı 22 Şubat 2022 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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