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Memleket Meselesi | Rusya’nın yaptırımlara tavrı ne olacak? Ukrayna nereye kadar Rusya baskısına direnecek?

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Giriş: 02.03.2022 01:23
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 1 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Belarus’ta gerçekleşen barış müzakerelerinden sonuç çıkar mı? Rusya’nın yaptırımlara tavrı ne olacak? Hangi misillemelerde bulunacak? Ukrayna nereye kadar Rusya baskısına direnecek? NATO, ABD ve Batı Rusya’ya yönelik yaptırımlarda geç mi kaldı? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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