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Memleket Meselesi - Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durum ne?
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında dünya gündemine damgasını vuran Rusya-Ukrayna gerilimi masaya yatırıldı. Programda Rusya'nın Ukrayna işgalinde son durum ne? Ukrayna'daki Türk vatandaşları nasıl tahliye edilecek? Rus ordusu Kiev'i ele geçirdi mi? sorularına yanıt arandı. 25 Şubat 2022 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...