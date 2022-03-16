16 Mart 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi | Rusya ve Ukrayna arasında barış olacak mı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 15 Mart 2022 tarihli yayınında Rusya-Ukrayna savaşı ve iki ülke arasında barış için diplomasi arayışları masaya yatırıldı. Programda; Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Furkan Kaya, Askeri Stratejist Doktor Eray Güçlüer, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ve Emekli Tuğgeneral Yücel Karauz kritik yorumlarda bulundu.