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Memleket Meselesi - Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?

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Giriş: 04.03.2022 01:16
Güncelleme:04.03.2022 01:16
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 3 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 7. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Kuzey'deki savaşta süreç nasıl ilerliyor? Doğu Avrupa Savaşı neden başladı? Şehir çatışmasına doğru mu gidiliyor? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Memleket Meselesi - Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?
Memleket Meselesi - Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?
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