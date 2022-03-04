04 Mart 2022, Cuma
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Memleket Meselesi - Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 3 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 7. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Kuzey'deki savaşta süreç nasıl ilerliyor? Doğu Avrupa Savaşı neden başladı? Şehir çatışmasına doğru mu gidiliyor? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…