Memleket Meselesi - Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 3 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 7. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Kuzey'deki savaşta süreç nasıl ilerliyor? Doğu Avrupa Savaşı neden başladı? Şehir çatışmasına doğru mu gidiliyor? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…