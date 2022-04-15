15 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi | Rusların Moskova kruvazörü “Neptün” ile mi vuruldu?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 14 Nisan 2022 tarihli yayınında; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “3. ittifak olabilir” sözlerinin perde arkasında ne var? Altılı masada kim, ne istiyor? 6’lı masada kim, ne istiyor? Rusların Moskova kruvazörü “Neptün” ile mi vuruldu? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.