Memleket Meselesi | Rusların Moskova kruvazörü “Neptün” ile mi vuruldu?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 14 Nisan 2022 tarihli yayınında; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “3. ittifak olabilir” sözlerinin perde arkasında ne var? Altılı masada kim, ne istiyor? 6’lı masada kim, ne istiyor? Rusların Moskova kruvazörü “Neptün” ile mi vuruldu? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.

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