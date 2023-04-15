Memleket Meselesi - PKK neden 14 Mayıs'a kilitlendi?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyonda yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.Programda, "TCG Anadolu gemisi neden hedefte? PKK neden 14 Mayıs'a kilitlendi? 14 Mayıs'ta kimin nasıl kazanma planı var?" sorularına yanıt arandı. İşte 14 Nisan 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı...