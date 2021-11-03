Memleket Meselesi - Pes dedirten 15 Temmuz açıklaması

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz gecesi hep birlikte mücadele etti" sözleri konuşuldu. Peki FETÖ'cülerin darbe girişiminde bulunduğu o gece Kılıçdaroğlu ne yaptı? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "CHP'nin gizli gündemini halka doğrudan anlatacağız" sözleri ne anlama geliyor? ABD, adalarda hangi bölgeleri neden silahlandırıyor? tüm bu soruların yanıt arandığı 02 Kasım 2021 tarihli programımızın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz gecesi hep birlikte mücadele etti" sözleri konuşuldu. Peki FETÖ'cülerin darbe girişiminde bulunduğu o gece Kılıçdaroğlu ne yaptı? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "CHP'nin gizli gündemini halka doğrudan anlatacağız" sözleri ne anlama geliyor? ABD, adalarda hangi bölgeleri neden silahlandırıyor? tüm bu soruların yanıt arandığı 02 Kasım 2021 tarihli programımızın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.