Memleket Meselesi - "Nükleer Savaş" kapıda mı? Aukus Paktı neden kuruldu?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, ABD, İngiltere ve Avusturalya tarafında kurulan "Aukus Paktı" ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tör, olası bir nükleer savaş ihtimalini değerlendirdi. 16 Eylül 2021-Perşembe günü yayınlanan programında tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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