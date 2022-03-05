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Memleket Meselesi - Nükleer santrale saldırı planlı mıydı?

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Giriş: 05.03.2022 01:37
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 4 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 9. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? Nükleer santrale saldırı planlı mıydı? Batı Ukrayna savaşının neresinde? Avrupa savaşı şimdi mi başladı? Ukrayna'da direnç hatları nereler? Şehir çatışmasına doğru mu gidiliyor? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi - Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?
Memleket Meselesi - Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne?
Memleket Meselesi - Savaş nasıl başladı nasıl sürüyor?
Memleket Meselesi - Savaş nasıl başladı nasıl sürüyor?
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