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Memleket Meselesi - NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden ne konuştu?

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Giriş: 15.06.2021 01:51
Memleket Meselesi, 14 Haziran 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda NATO Zirvesi, Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a davet, NATO Zirvesi'nde neler yaşandı? ABD'nin PKK'ya verdiği destek, Biden-Erdoğan görüşmesi nasıl geçti? konuları ele alındı. Önemli başlıkları; Prof.Dr. Sefer Şener, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Özgür Tor yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Memleket Meselesi - NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden ne konuştu?
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