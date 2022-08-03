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Memleket Meselesi | Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti sonrası ABD - Çin savaşı çıkar mı?

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Giriş: 03.08.2022 01:20
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin ile ABD arasındaki gerilimi iyice tırmandırdı. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası A Haber yaşananlara nabız tuttu. Merve Türkay’ın sunumuyla A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında “Tayvan ‘yeni Ukrayna’ olur mu?, ABD- Çin savaşı an meselesi mi?, Çin'in ‘Tayvan Kuşatması’ nasıl sonuçlanacak?" sorularına yanıt arandı. İşte 2 Ağustos 2022 Salı günkü yayının tamamı…
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