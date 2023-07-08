Memleket Meselesi - Muhalefette neler tartışılıyor?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 7 Temmuz 2023 Cuma günkü yayınında, “Muhalefette neler tartışılıyor ? CHP resmen bölünüyor mu? “Barış masası” kurulacak mı? Büyükşehirlerde kim nasıl sınav veriyor, sorunlar neler?” sorularına da yanıt arandı.