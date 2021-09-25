Memleket Meselesi - Muhalefet siyasetten umudunu kesti mi?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber'de ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündemin öne çıkan konuları ele alındı. Programda Kürt sorunu var mı yok mu? tartışması, CHP'de gündem neden Demirtaş? Muhalefet siyasetten umudunu kesti mi? Fahiş fiyat gerçekleri neler? Millet İttifakı'nda neler oluyor? konu ve soruları ele alındı. 24 Eylül Cuma günü yayınlanan programı yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.