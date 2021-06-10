Memleket Meselesi - Muhalefet neden suç örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor?

Memleket Meselesi, 9 Haziran 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda Muhalefet neden suç örgütlerinin sözcülüğünü yapıyor? Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek, AYM'nin HDP kararı ne olacak? Muhalefetten yatırımlara tehdit konuları ele alındı. Önemli başlıkları; AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...