Memleket Meselesi | Muhalefet mi ihanet ortaklığı mı?

A Haber ekranında canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında bu hafta, AK Parti milletvekiliyken 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adaylık çalışmalarına destek verdiğini itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu tutumunun perde arkası konuşuldu? Babacan'ın yaptığı ihanet mi? Muhalefet 2023 için ne kurguluyor? Babacan, şimdi neden konuştu? Akşener, HDP'ye "sözde" mi karşı? 'Proje ittifakı'nda yurtdışı bağlantısı var mı? Tüm bu sorular alanında uzman isimler yanıt verdi. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan programı sayfası üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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