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Memleket Meselesi - Muhalefet medyasında kara para tartışmaları

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Giriş: 23.06.2021 01:17
Memleket Meselesi’nin 22 Haziran 2021 tarihli yayınında HDP'ye saldırının arkasında PKK mı var? Muhalefet medyasında kara para tartışmaları, Ajans kurguluyor muhalefet sahneliyor konuları masaya yatırıldı.Programda; Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç önemli yorumlarda bulundular. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.

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