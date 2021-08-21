Memleket Meselesi - MİT ve TSK’dan nokta operasyonlar

Gökhan Kurt'un sunumuyla yayınlanan "Memleket Meselesi" programında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışındaki peş peşe gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar konuşuldu. MİT ve TSK'nın nokta operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Operasyonların perde arkasında yaşananlar ne? Yeni hedef neresi? sorularına A Haber canlı yayınında Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yanıt verdi.

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