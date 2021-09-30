Memleket Meselesi - Millet İttifakı'nın aday tanımı Kemal Kılıçdaroğlu'na uyuyor mu?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündemin öne çıkan konuları yorumlandı. Programda Soçi Zirvesi'nin şifreleri neler? İdlib düğümü Soçi'de çözüldü mü? Peki HDP'nin şartları neler? HDP''nin CHP'den ittifak şartları neler? Kılıçdaroğlu profili aday tarifine uyuyor mu? Tüm bu sorular 29 Eylül 2021 - Çarşamba akşamı yayınlanan programda yanıt buldu.