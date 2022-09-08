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Memleket Meselesi - Millet İttifakı’nda köprüler atıldı mı? | 7 Eylül 2022
İhale iddiaları ve HDP’ye bakanlık tartışması neye işaret? HDP Millet İttifakı’nın böldü mü? CHP – İYİ Parti arasındaki HDP geriliminin sonu ne olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Eski Bakan Bülent Akarcalı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Araştırmacı – Yazar İhsan Aktaş, A Haber’de Merve Türkay’ın sunduğu Memleket Meselesi programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.