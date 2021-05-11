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Memleket Meselesi | Mescid-i Aksa’ya İsrail saldırıları ne anlama geliyor? - 10.05.2021
Memleket Meselesi’nin 10 Mayıs 2021 tarihli yayınında; Mescid-i Aksa’ya İsrail saldırıları, 1917’den 2021’e Kudüs’te yaşananlar, İsrail uçakları Gazze’yi bombaladı ve Ali Babacan’dan “muhalefete çalıştım” itirafı gibi gündemdeki konular masaya yatırıldı. Yaşananları; Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, Prof. Dr. Cengiz Tomar, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Dr. Bülent Yavuz, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yorumladılar. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…