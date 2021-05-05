A Haber'de 4 Mayıs 2021 tarihinde Kerim Ulak'ın sunumuyla canlı yayınla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programın, PKK inlerinde ele geçirilen ABD füzelerinin perde arkası? Sözde Ermeni soykırımı yalanını ortaya çıkarak belgeler, CHP'nin "128 milyar buhar oldu" yalanın arkasındaki büyük plan, CHP'nin yaptığı Atatürk istismarı ve Meral Akşener tarafından FETÖ'cüler için yapılan "gariban" benzetmesi konuşuldu. Programın tamamını yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.

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