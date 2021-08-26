26 Ağustos 2021, Perşembe
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Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programına konuk olan emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tor, Türk askerinin Afganistan'dan dönüşünü değerlendirdi. Peki şimdi ne olacak? Öte yandan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise Millet İttifakı'nda yaşanan "HDP krizini" yorumladı. 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.