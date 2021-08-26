Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor

Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programına konuk olan emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tor, Türk askerinin Afganistan'dan dönüşünü değerlendirdi. Peki şimdi ne olacak? Öte yandan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise Millet İttifakı'nda yaşanan "HDP krizini" yorumladı. 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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