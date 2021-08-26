26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor

Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2021 01:50
Güncelleme:26.08.2021 01:50
Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programına konuk olan emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tor, Türk askerinin Afganistan'dan dönüşünü değerlendirdi. Peki şimdi ne olacak? Öte yandan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise Millet İttifakı'nda yaşanan "HDP krizini" yorumladı. 25 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan’dan dönüyor
Memleket Meselesi - Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Memleket Meselesi - CHP’de iç çekişme büyüyor
Memleket Meselesi - CHP'de "iç çekişme" büyüyor
Memleket Meselesi - Afganistan’da son durum
Memleket Meselesi - Afganistan'da son durum
Memleket Meselesi - Başkan Erdoğan’dan ’Afganistan’ diplomasisi
Memleket Meselesi - Başkan Erdoğan'dan 'Afganistan' diplomasisi
Memleket Meselesi - MİT ve TSK’dan nokta operasyonlar
Memleket Meselesi - MİT ve TSK'dan nokta operasyonlar
Memleket Meselesi - İstihbarat buluyor SİHA’lar vuruyor
Memleket Meselesi - İstihbarat buluyor SİHA'lar vuruyor
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Canan Barlas GÜNDEM | Afganistan’da neler oluyor?
Canan Barlas GÜNDEM | Afganistan'da neler oluyor?
Memleket Meselesi | Sığınmacılar üzerinden provokasyon!
Memleket Meselesi | Sığınmacılar üzerinden provokasyon!
Memleket Meselesi | Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde son durum ne?
Memleket Meselesi | Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde son durum ne?
Daha Fazla Video Göster