Memleket Meselesi | Medya eliyle Türkiye'ye "Psikolojik Harekat" mı?

Orhan Sali'nin sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının bu haftaki konukları Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Büyükgümüş, MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ve Hukukçu Serkan Toper oldu. Programın ilk bölümünde ABD'li vakıf tarafında fonlanan medya kuruluşlarının yayın politikaları tartışıldı. İkinci bölümde ise CHP-İyi Parti ve HDP arasında yaşanan gerilimlerin nereye everileceği, Millet İttifakı'ndaki son durum ele alındığı programın tekrarını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.