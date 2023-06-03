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Memleket Meselesi – Meclis’te ilk gong çaldı!

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Giriş: 03.06.2023 00:23
Güncelleme:03.06.2023 00:23
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde TBMM’deki yeni döneme ilişkin detaylar masaya yatırıldı. Programda, TBMM’nin 28. Döneminin başlangıcında dikkat çeken detaylar neler? Cumhur İttifakı’nın ve muhalefetin yol haritası ne olacak? Meclisin ilk gününde neler yaşandı? TBMM’de partilerin dağılımı nasıl oldu? CHP’de “BABA-OĞUL” kavgası mı? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında neler yaşanıyor? CHP’de “İki kutuplu düzen” mi başladı? sorularına yanıt arandı. İşte 02 Haziran 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…
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