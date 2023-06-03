03 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi – Meclis’te ilk gong çaldı!
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde TBMM’deki yeni döneme ilişkin detaylar masaya yatırıldı. Programda, TBMM’nin 28. Döneminin başlangıcında dikkat çeken detaylar neler? Cumhur İttifakı’nın ve muhalefetin yol haritası ne olacak? Meclisin ilk gününde neler yaşandı? TBMM’de partilerin dağılımı nasıl oldu? CHP’de “BABA-OĞUL” kavgası mı? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında neler yaşanıyor? CHP’de “İki kutuplu düzen” mi başladı? sorularına yanıt arandı. İşte 02 Haziran 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…