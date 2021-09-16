Memleket Meselesi | Marketler arasında fiyat uçurumunun nedeni ne?

Memleket Meselesi'nin 15 Eylül 2021 tarihli yayınında gündeme dair önemli gelişmeler masaya yatırıldı. Programda; 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın stratejisi ne olacak? Afganistan'da son durum ne? Yunanistan'ın adalardaki faaliyetleri neler? Askeri yığınak mı yapıyor? Marketler arasında fiyat uçurumunun nedeni ne? Hangi aşamada fiyat neden artıyor? Fiyat artışının asıl nedeni ne? başlıkları işlendi. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...

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