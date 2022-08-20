Memleket Meselesi | Lviv'deki 3'lü zirve sonrası Başkan Erdoğan’ın verdiği Mısır ve Suriye mesajları ne anlama geliyor?

A Haber’de 19 Ağustos 2022 Cuma akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında; “Türkiye, Ukrayna'da "jeopolitik kartı"nı sahaya nasıl sürdü?, Ukrayna’da savaş ne zaman sona erecek?, Türkiye ile Suriye rejimi arasında diyalog nasıl olacak?, Lviv'deki 3'lü zirve sonrası Başkan Erdoğan’ın verdiği Mısır ve Suriye mesajları ne anlama geliyor?, Petrolde yeniden "hegemonya savaşı" mı?, Orta Doğu'daki petrol rekabetinde kim hangi rolde?” sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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