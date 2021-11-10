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Memleket Meselesi - Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?

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Giriş: 10.11.2021 01:29
Güncelleme:10.11.2021 01:30
A Haber’de canlı yayınlanan Memleket Meselesi’nin 9 Kasım 2021 tarihli yayınında; Lütfü Türkkan siyasetten çekilir mi? Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü? Siyasi kutuplaşma neden körükleniyor? Siyasette üslup sorununun kaynağı ne? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Lütfü Türkkan’ın vekilliği düşürülür mü?
Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?
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