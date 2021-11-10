10 Kasım 2021, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Lütfü Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?
A Haber’de canlı yayınlanan Memleket Meselesi’nin 9 Kasım 2021 tarihli yayınında; Lütfü Türkkan siyasetten çekilir mi? Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü? Siyasi kutuplaşma neden körükleniyor? Siyasette üslup sorununun kaynağı ne? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…