Memleket Meselesi - Kuytul yapılanması ne amaçlıyor?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 22 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşıda yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda A Haber ekiplerinin Ukrayna'daki izlenimleri ne? Putin'in ordusu ilerleyemiyor mu? Kopan mayınlar İstanbul'a ulaşır mı? Başıboş mayınların sorumlusu kim? FETÖ - PKK - Kuytulcular işbirliği mi? Kuytul yapılanması ne amaçlıyor? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...