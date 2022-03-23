23 Mart 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Kuytul yapılanması ne amaçlıyor?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 22 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşıda yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda A Haber ekiplerinin Ukrayna'daki izlenimleri ne? Putin'in ordusu ilerleyemiyor mu? Kopan mayınlar İstanbul'a ulaşır mı? Başıboş mayınların sorumlusu kim? FETÖ - PKK - Kuytulcular işbirliği mi? Kuytul yapılanması ne amaçlıyor? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...