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Memleket Meselesi | Kovid-19 kapsamında "yeni kontrollü normalleşme" süreci ne anlama geliyor? - 01.03.2021

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Giriş: 01.03.2021 23:04
Güncelleme:01.03.2021 23:14
A Haber’in gündemi enine boyuna irdeleyen programı Memleket Meselesi, Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara geldi. Günün en önemli haberini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası verdi. Buna göre koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda esneme hayata geçti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel Gazeteci-Yazar Metin Özkan bu önemli kararı yorumladı. İşte 1 Mart 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı…
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