Memleket Meselesi - Konut-Doğal gaz hamlesi sandığa nasıl yansır?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyonda yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, "Konut-Doğal gaz hamlesi sandığa nasıl yansır? Kızılelma ve SİHA'lar neden hedefte? AK Parti binasına kimler saldırdı?" sorularına yanıt arandı. İşte 21 Nisan 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı...