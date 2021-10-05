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Memleket Meselesi | "Koalisyonlar Türkiyesi" neler kaybettirdi?

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Giriş: 05.10.2021 00:32
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nin 4 Ekim 2021 tarihli yayını Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara geldi. Programda; "Koalisyonlar Türkiyesi" neler kaybettirdi? Koalisyonlar Avrupa siyasetini tıkadı mı? Krizlerin değişmezi: Parlamenter sistem, Muhalefetin "Koalisyon arayışı" mı? başlıkları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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Memleket Meselesi | Koalisyonlar Türkiyesi neler kaybettirdi?
Memleket Meselesi | "Koalisyonlar Türkiyesi" neler kaybettirdi?
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