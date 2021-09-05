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Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu'nun adaylık şart ne?

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Giriş: 05.09.2021 01:05
Güncelleme:05.09.2021 01:06
Tahir İnan'ın sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında gündeme dair çarpıcı gelişmeler ele alındı. Millet İttifakı'nda son durum ne? Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için şartı ne? Özgür Özel, Millet İttifakı'nda adaylık için isimleri geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ne mesaj verdi? Tüm bu soruların yanıtı 4 Eylül 2021 Cumartesi günü yayınlanan programda yanıt buldu.

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Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu’nun adaylık şart ne?
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Memleket Meselesi
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