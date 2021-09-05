Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu’nun adaylık şart ne?

Tahir İnan'ın sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında gündeme dair çarpıcı gelişmeler ele alındı. Millet İttifakı'nda son durum ne? Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için şartı ne? Özgür Özel, Millet İttifakı'nda adaylık için isimleri geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ne mesaj verdi? Tüm bu soruların yanıtı 4 Eylül 2021 Cumartesi günü yayınlanan programda yanıt buldu.

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