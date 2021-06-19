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Memleket Meselesi | Kılıçdaroğlu'ndan 'helal oy' çıkışı

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 00:16
Güncelleme:19.06.2021 00:18
A Haber ekranında Haktan Uysal'ın sunduğu "Memleket Meselesi" programında bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helal oy' çıkışının perde arkasında ne var? CHP'li Özgür Özel'in 'vampir' sözleriyle kimi ya da kimleri neden hedef aldı? Saadet Partisi kurultaya gidecek mi? Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor? sorularına yanıt arandı. 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan programın tekrarını yeniden izleyebilirsiniz.

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