Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu'na sahte belgeleri kim verdi?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündeme dair çarpıcı konuklar ele alındı. CHP'ye sahte istihbarat FETÖ'den mi? Kılıçdaroğlu'na sahte belgeleri kim verdi? FETÖ'nün yalanlarına kim neden sarıldı? FETÖ'deki dağılmayı engelleme çabası mı? Tüm bu sorulara 19 Temmuz 2021 - Pazartesi günü yayınlanan program yanıt arandı. AK Parti Bursa Milletvekili Avukat Osman Mesten, Gazeteci Metin Özkan, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Turgay Yerlikaya'nın konuk olduğu programın tekrarını sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.