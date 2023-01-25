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Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu Perşembe ‘adayım’ mı diyecek?

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Giriş: 25.01.2023 01:17
A Haber’de 24 Ocak 2022 Salı günü Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında Türkiye gündeminde yer alan konular ele alındı. Programda, “Kılıçdaroğlu Perşembe ‘adayım’ mı diyecek?, HDP ‘Kılıçdaroğlu olursa kendi adayımızı çekeriz’ mi dedi?, Kılıçdaroğlu Akşener’i ikna etti mi?, İYİ Parti HDP’yi ‘görünür ortak’ mı istiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı….
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