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Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu kiminle rekabet halinde

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Giriş: 12.01.2022 01:27
Güncelleme:12.01.2022 01:27
Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan önemli konuklarını alanlarında uzman isimler değerlendirdi. Muhalefet teröristlerle fotoğrafa neden sessiz? Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? CHP Genel Merkezi'nde adaylık ayrışması mı? Kılıçdaroğlu kiminle rekabet halinde? Tüm bu soruların yanıtı 12 Ocak 2022 - Salı akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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