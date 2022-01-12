12 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu kiminle rekabet halinde
Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan önemli konuklarını alanlarında uzman isimler değerlendirdi. Muhalefet teröristlerle fotoğrafa neden sessiz? Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? CHP Genel Merkezi'nde adaylık ayrışması mı? Kılıçdaroğlu kiminle rekabet halinde? Tüm bu soruların yanıtı 12 Ocak 2022 - Salı akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.